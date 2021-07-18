Кинокритик оценил победивший в Каннском кинофестивале фильм «Титан»

Канны, 18 июля. Кинокритик Егор Москвитин оценил получивший «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля фильм французского режиссера Джулии Дюкорно «Титан».

Боди-хоррор рассказывает о девушке Алексии (сыграла Агата Руссель), пережившей серьезную автомобильную аварию в детстве, в результате которой ей в череп вставили титановую пластину. Главной героине картины свойственны эмоциональная нестабильность, вспышки агрессии, припадки и неадекватные поступки. По сюжету фильма девушка совокупляется с автомобилем и рожает от него ребенка.

В комментарии для iReactor Москвитин назвал картину Дюкорно фильмом из будущего.

«Титан — это, наверно, фильм, который прилетел к нам из будущего. Это кино о человеке, который уже не является хозяином своего тела, о человеке, который рожает в прямом смысле машину, забеременев перед этим от машины, о человеке, который может менять свой гендер, потому что в начале истории это девушка, но в конце она становится мужчиной, а потом снова девушкой. В общем это кино о будущем», — сообщил Москвитин.

Кинокритик отмечает, что от просмотра картины сложно получить эстетическое удовольствие. Но она достойна внимания и победы.

Ранее сообщалось, что в различных номинациях 74-ого кинофестиваля в Каннах заслужили награды и российские фильмы. Главными достижениями можно считать победу картины «Разжимая кулаки» в номинации «Особый взгляд» и гран-при, которое жюри присудили фильму «Купе номер шесть».