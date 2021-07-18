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Саакашвили рассказал о плане экс-главы ЦРУ по захвату Донецка
Политика
Саакашвили рассказал о плане экс-главы ЦРУ по захвату Донецка
facebook.com  /  Mikheil Saakashvili

Киев, 18 июля. Экс-губернатор Одесской области Украины и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что у США был план по захвату Донецка в разгар боев в Донбассе.

Наступать на Донецк призывал экс-глава Центрального командования США и бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус. Он даже подготовил план по взятию города, сообщил в интервью каналу «Украина 24» Саакашвили. Однако политик не уточнил, когда Петреус планировал реализовать это предложение.

«Я помню, был момент, когда они могли взять Донецк. Я не от себя это говорю — мне генерал Петреус <…> направил тогда длинную СМС, я был на севере штата Нью-Йорк, на каком-то празднике. Он говорит: «А, Б, В, Г, Д» — по пунктам расписано, почему сейчас хороший момент заходить в Донецк», — заявил Саакашвили.

Экс-губернатор Одесской области отметил, что Петреус настаивал на необходимости захватить город. Свою точку зрения экс-глава ЦРУ якобы обосновывал тем, что справиться силовики могли сами.

Саакашвили уточнил, что переслал план Петреуса занимавшему в тот момент пост президента Украины Петру Порошенко, но он не отреагировал. В телефонном разговоре глава государства перевел беседу на другую тему, заключил политик.

Ранее Саакашвили заявил, что под руководством Александра Ткаченко Министерство культуры Украины «барыжит» разрешениями на строительство в исторических ареалах городов. По его словам, ведомство «перепрофилировалось в обычное ЧП «Рога и копыта», которое обдирает украинцев где и как только можно».

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