Один человек погиб в результате мощных ливней в Белоруссии

Минск, 18 июля. Мощные ливни с грозами обрушились на регионы Белоруссии. Сообщается о пострадавших и одном погибшем.

Ряд регионов Белоруссии пострадали от мощных ливней после сильной жары. Минздрав страны сообщил, что на озере в Стайках (Минский район) от удара молнии пострадали четверо молодых людей, которые спрятались под деревом. Девушка, находившаяся там во время непогоды, погибла. Врачи оценивают состояние пациентов как тяжелое.

Мощный ливень подтопил улицы Минска. Водителям пришлось выталкивать автомобили из воды. Из-за непогоды на многих маршрутах города произошла остановка общественного транспорта.

Недавно жители Санкт-Петербурга стали очевидцами песчаной бури на территории парка 300-летия и сняли происходящее на видео.