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Общество
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью экс-директора ФАПСИ
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Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью экс-директора ФАПСИ
Общество
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью экс-директора ФАПСИ
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 18 июля. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной первого директора ФАПСИ Александра Старовойтова, сообщила пресс-служба правительства.

В телеграмме Мишустин отметил, что первый директор Федерального агентства правительственной связи и информации при президенте РФ (ФАПСИ) многое сделал для укрепления обороноспособности страны и развития отечественной науки. Благодаря ему были разработаны системы информационной безопасности РФ, проведена автоматизация систем оперативной и правительственной связи.

Мишустин подчеркнул, что под руководством первого директора ФАПСИ «создано большое количество разработок с применением микропроцессорной техники», а также организовано их промышленное производство. Это «обеспечило безопасность автоматизированных систем управления от космоса до глубоководных объектов», заключил премьер.

Старовойтов с 1991 по 1998 год возглавлял ФАПСИ. С сентября по декабрь 1991 года, он занимал пост председателя Комитета правительственной связи при президенте РСФСР. Старовойтов был уволен в запас в 1999 году. Закрытым указом ему присвоено звание Героя России.

Соболезнования в связи с трагическими последствиями циклона, обрушившегося на запад Германии, ранее выразил президент РФ Владимир Путин. Глава государства передал слова сочувствия и поддержки тем, кто потерял родных из-за стихии.

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