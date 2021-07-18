Экс-глава российского Минфина Кудрин рассказал о собственном подвиге

Москва, 18 июля. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал свое главное достижение на посту министра финансов России. Об этом он рассказал в интервью «Коммерсанту».

Кудрин возглавлял Минфин с 2000 по 2011 год. По его мнению, благодаря его инициативе рубль обрел ценность по отношению к другим валютам и перестал быть «деревянным». Речь идет о снятии ограничений на движение капитала внутри и вне России.

«Я мечтал, когда станет полноценным конвертируемый рубль, которого никто не будет бояться, и все забудут слово «деревянный». Вот это произошло <...> 1 июля 2006 года, когда мы сняли ограничения на движение капитала внутри России и вне», — рассказал он.

Кудрин ранее объяснил, какие факторы повлияли на распад СССР. Одна из причин — это затяжка в проведении реформ и перестройки плановой экономики. По его словам, СССР не готов был к реформированию своей экономики, которая теряла эффективность каждый год, писал RT.