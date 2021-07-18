ЕС назвал отказ Польши от реформы судов противоречащим европейскому праву

Брюссель, 18 июля. ЕС потребовал от Польши отменить положения судебной реформы. По мнению Брюсселя, они противоречат европейскому праву.

Закон о судебной системе вступил в силу в Польше 20 декабря 2019 года. Он был принял партией «Право и справедливость». В связи с чем все госорганы и суды стали подконтрольны власти.

Суд Европейского союза может препятствовать вступлению в силу законов или поправок, которые нарушают принцип независимости судебных органов государств-членов ЕС. В связи с этим был вынесен вердикт, что изменения, принятые Польшей, противоречат европейскому праву, он также обязал страну немедленно остановить применение этих нововведений.

«Мне кажется, что высшим правовым актом считается конституция Польши. А суд Европейского союза разрешает споры в той материи, которая является компетенцией Евросоюза», — ответил на запрос ЕС премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

В связи с чем в августе конституционный суд Польши может признать приоритет национального права над европейским, пишут «Известия».

Недавно Европейская комиссия пригрозила подать в суд на Польшу и Венгрию за нарушения в этих странах прав представителей ЛГБТ-сообщества, передает «Парламентская газета».