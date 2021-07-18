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ЕС назвал отказ Польши от реформы судов противоречащим европейскому праву
Политика
ЕС назвал отказ Польши от реформы судов противоречащим европейскому праву
wikipedia.org

Брюссель, 18 июля. ЕС потребовал от Польши отменить положения судебной реформы. По мнению Брюсселя, они противоречат европейскому праву.

Закон о судебной системе вступил в силу в Польше 20 декабря 2019 года. Он был принял партией «Право и справедливость». В связи с чем все госорганы и суды стали подконтрольны власти.

Суд Европейского союза может препятствовать вступлению в силу законов или поправок, которые нарушают принцип независимости судебных органов государств-членов ЕС. В связи с этим был вынесен вердикт, что изменения, принятые Польшей, противоречат европейскому праву, он также обязал страну немедленно остановить применение этих нововведений.

«Мне кажется, что высшим правовым актом считается конституция Польши. А суд Европейского союза разрешает споры в той материи, которая является компетенцией Евросоюза», — ответил на запрос ЕС премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

В связи с чем в августе конституционный суд Польши может признать приоритет национального права над европейским, пишут «Известия».

Недавно Европейская комиссия пригрозила подать в суд на Польшу и Венгрию за нарушения в этих странах прав представителей ЛГБТ-сообщества, передает «Парламентская газета».

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