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Экономисты назвали вероятные последствия роста госдолга России
Экономика
Экономисты назвали вероятные последствия роста госдолга России
pixabay.com

Москва, 18 июля. Экономисты в беседе с «Известиями» оценили критичность нынешнего уровня российского госдолга для страны.

Внешний долг России вырос на 4 миллиарда долларов. Увеличение составило 0,9%.

Ранее аналитики оценили уровень доходов населения в регионах по итогам 2020 года. Ямал возглавил список, информирует «Север-Пресс».

Руководитель программы «Международные финансы» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Ирина Андруса в беседе с «Известиями» пояснила, что внешний долг состоит из государственного и частного. Суверенный долг РФ составляет 62,6 миллиарда долларов — он является самым низким показателем суверенного долга. Сомнений в способности обслуживать долг не возникает, если учитывать международные резервы страны — почти 590,7 миллиарда долларов.

Частная задолженность может вызывать опасения — она составляет 411,4 миллиарда долларов. Доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян считает, что основной причиной его возникновения являлся отсутствие четких механизмов кредитования корпораций «длинными» деньгами частных и государственных пенсионных фондов или страховых компаний.

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