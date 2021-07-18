Самолет Москва — Лиссабон развернули из-за забастовки

Москва, 18 июля. Российская авиакомпания «Аэрофлот» из-за забастовки приняла решение о возвращении в аэропорт вылета самолета, следовавшего рейсом «Москва — Лиссабон».

Пассажиры авиарейса сообщили РЕН ТВ о возвращении в Москву. Авиакомпания приняла данное решение в связи с забастовками в Лиссабоне.

Ранее сообщалось, что треснутое стекло стало причиной возврата ямальского самолета в Пулково. Об этом информировало издание «Север-пресс».

Агентство Reuters ранее информировало, что в аэропорту Лиссабона было отменено около 200 рейсов. Решение связано с началом двухдневной забастовки работников аэропорта. Ожидается, что до окончания акции будет отменено еще больше рейсов.

Работники наземных служб аэропорта Лиссабона требуют выплаты задолженностей по заработной плате. Предположительно, долги образовались с тем, что погрузочная компания испытывает из-за пандемии серьезные трудности.