Вдова убитого президента Гаити вернулась в страну из больницы в США

Порт-о-Пренс, 18 июля. Вдова убитого президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин Моиз прибыла в страну после лечения в США.

Премьер-министр Гаити Клод Жозеф встретил Моиз в аэропорту. Супруга убитого резидента была в бронежилете и с перевязанной рукой. Об этом сообщил новостной портал Haiti-24.

Неизвестные напали на резиденцию президента Гаити 7 июля, в результате он был убит. Его жена получила ранения. Ее доставили в больницу в США для лечения. Местная полиция задержала 23 человек по подозрению в убийстве Моиза.

СМИ выяснили, какую сумму обещали заплатить колумбийским отставным военным за убийство президента Гаити. Наемникам готовы были платить от 2500 до 3500 долларов.