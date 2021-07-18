Российские фильмы получили награды на кинофестивале в Каннах

Канны, 18 июля. Российские фильмы заслужили награды в различных номинациях 74-ого кинофестиваля в Каннах.

Главными достижениями можно считать победу картины «Разжимая кулаки» в номинации «Особый взгляд» и гран-при, которое жюри присудили фильму «Купе номер шесть». Юра Борисов сыграл в этом проекте главную роль.

«Золотую пальмовую весть» получила картина «Титан». Фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» остался без наград.

В номинации «Лучшая мужская роль» победил Калеб Лэндри Джонс за «Нитрам». Приз жюри достался картинам «Колено Ахед» и «Память». Лучшей актрисой стала Ренате Реинсве за фильм «Худший человек на свете».

В номинации «Лучший сценарий» победил проект «Сядь за руль моей машины». Лучшим режиссером выбрали Леоса Каракса. В гран-при жюри награда досталась фильмам «Герой» и «Купе номер шесть».

Ранее зрителям кинофестиваля в Каннах массово стало плохо. Люди пожаловались на плохое самочувствие во время просмотра картины «Титан».