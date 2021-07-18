Банковские аналитики прогнозируют рост ключевой ставки до 6,5%

Москва, 18 июля. Центробанк России может повысить ключевую ставку до 6,5% 23 июля, об этом свидетельствует прогноз банковских аналитиков.

Причиной такого решения является опережающая инфляция. 7 из 16 аналитиков прогнозируют повышение ключевой ставки на 1 п.п. Еще шесть считают, что ЦБ увеличит показатель на 0,5 п.п. Трое экспертов сходятся во мнении, что ключевая ставка поднимется на 0,75 п.п. Об этом информируют «Известия».

По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, при любом повышении ключевой ставки, она останется ниже уровня инфляции. На изменение процентной политики ЦБ обычно первым делом реагирует сфера ипотечного кредитования. Также могут вырасти некоторые ставки по депозитам. Меньше всего изменения в ключевой ставке затронут потребительские кредиты.

Центробанк установил курс доллара на выходные в значении 74,16 рубля. Курс евро зафиксирован на отметке 87,56 рубля. Обе валюты показали снижение стоимости в сравнении с прошлым показателем.