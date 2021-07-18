Названы популярные схемы мошенничества в интернете

Москва, 18 июля. Мошенники в интернете стали использовать мгновенные сообщения, чтобы обманывать людей. Один только Viber заблокировал 4 тысячи злоумышленников с начала лета в России.

Большую часть мошеннических схем можно разделить на четыре варианта. В основном злоумышленники пишут или звонят после размещения онлайн-объявлений и дают ссылку на ложную оплату товара. Та же схема работает и с обманными банками. Об этом сообщают «Известия».

Также присылают ссылки на фейковые конкурсы или сообщения о субсидиях и соцвыплатах. Главной целью мошенников являются банковские данные жертв. Очень популярной темой стала вакцинация, но пока только в Европе.

Ранее мошенники придумали новую схему обмана туристов. Они регистрируют на одном из настоящих агрегаторов несуществующий отель и начинают принимать заявки на проживание. Получив первые обращения, злоумышленники связываются с туристами и просят подтвердить бронирование, введя на сайте данные банковской карты.