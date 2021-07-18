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Захарова раскритиковала США за действия в Афганистане
Политика
Захарова раскритиковала США за действия в Афганистане
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 18 июля. Вашингтону нужно помнить о мандате Совета Безопасности ООН. События в Афганистане — логически незавершенная операция США.

США, говоря о завершенной операции на территории Афганистана, забывают, что это был мандат Совбеза ООН, а не американская кампания. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«К сожалению, наша, так сказать, либеральная тусовка отличается крайней безграмотностью по этой теме [военной кампании США в Афганистане]», — сказала она.

При этом ни США, ни участники коалиции не являлись в Совбезе ОНН для предоставления отчета. Поэтому, по словам Захаровой, это логически незавершенная операция.

США не могут договориться о создании военного плацдарма у границ Афганистана. Дипломаты США инициировали встречи с лидерами стран Центральной Азии, пытаясь найти место для создания военного плацдарма рядом с Афганистаном. Однако до сих пор государства региона не дали разрешение разместить у себя американские базы.

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