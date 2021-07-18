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Военный эксперт Фролов оценил перспективы экспорта российских истребителей

  /   Обновлено: 18 июля 2021 00:32
Армия
Военный эксперт Фролов оценил перспективы экспорта российских истребителей
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 18 июля. В ближайшие годы российская боевая авиация будет стабильно востребована со стороны зарубежных заказчиков несмотря на давление со стороны конкурентов.

Соперниками по экспорту будут США и, возможно, Китай, считает военный эксперт Андрей Фролов. При этом самыми востребованными истребителями будут Су-35 и Су-30МКИ, уверен специалист по данным «Известий».

Вероятнее всего, будут пользоваться успехом истребители МиГ-35 (или МиГ-29М/М2), но у старых заказчиков, которые уже оценили преимущества этой техники. Своя аудитория есть и у фронтового бомбардировщика Су-34 (Су-32 в экспортном варианте). Однако Су-57Э вряд ли будет выведен на экспорт до тех пор, пока не начнет производиться в запланированных масштабах.

Недавно специалисты выяснили, с чем связаны авиакатастрофы последних лет на Камчатке. По мнению экспертов, чаще всего играли роль плохие погодные условия и ошибки пилотов.

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истребитель экспорт авиация
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