Розмарин и мята вошли в топ-10 самых полезных специй

Анкара, 17 июля. Доктор Осман Эрк назвал 10 самых полезных специй, которые необходимо использовать при приготовлении еды, сообщает турецкое издание Sözcü.

По словам специалиста, розмарин снимает головную боль, защищает сердце и помогает концентрироваться, шалфей успокаивает нервы, мята содержит антиоксиданты, налаживает работу пищеварительной системы и снимает стресс. Тимьян помогает справиться с болезнями дыхательных путей, борется с микробами в почках и кишечнике, стимулирует пищеварение и понижает сахар в крови.

Имбирь укрепляет иммунитет и снимает ревматические боли, отмечает Эрк. Корица препятствует развитию болезни Альцгеймера и Паркинсона, черный перец облегчает дыхание и благотворно влияет на состояние кожи. Куркума препятствует возрастному ухудшению когнитивных способностей, тмин защищает сердечно-сосудистую систему и помогает контролировать уровень глюкозы в крови, а семена льна благотворно влияют на пищеварительную систему и снижают уровень холестерина в крови, заключил специалист.

Ранее британский диетолог Джош Акс назвал пять полезных свойств куркумы. По словам эксперта, специя благоприятно влияет на здоровье сосудов, кожи и психики.