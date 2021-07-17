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Жителей чеченских сел обеспечат бесплатной водой
Общество
Жителей чеченских сел обеспечат бесплатной водой
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Грозный, 17 июля. Фонда имени Ахмата Кадырова обеспечит бесплатной водой села в Чечне, которые остались без водоснабжения из-за аномальной жары. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров.

Благотворительный фонд возьмет на себя расходы по закупке воды, после чего главы муниципальных районов должны будут обеспечить все села водоснабжением. Кадыров подчеркнул, что для правительства республики недопустимо оставлять в такую жаркую погоду людей без воды.

Глава Чечни поручил в кратчайшие сроки предоставить ему полную картину состояния водоснабжения в районах региона. Правительству региона дано отдельное поручение подготовить предложения, которые позволят в будущем избежать подобных проблем.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров был выдвинут региональным отделением «Единой России» на предстоящие выборы. Действующий глава региона будет участвовать в выборах в сентябре текущего года.

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Рамзан Кадыров чечня вода
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