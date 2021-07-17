Турецкий врач раскрыл десять полезных специй

Москва, 17 июля. Специи не только дополняют любое блюдо, но и оказывают на организм положительное воздействие. Врач из Турции Осман Эрк считает, что пряности обязательно должны быть на столе.

Шалфей

Помогает людям, страдающим депрессией. Влияет на состояние мозга, обладает успокаивающим эффектом. Об этом сообщает ИноСМИ.

Розмарин

Оказывает на организм широкое воздействие. Это растение полезно для тех, кто страдает от хронических заболеваний. С его помощью снимают воспаления, головную боль, повышают концентрацию.

Тимьян

Является прекрасным заменителем соли. Убивает бактерии, живущие в почках и кишечнике. Снижает уровень сахара в крови, полезен для пищеварения и дыхания.

Мята

Из всех пряностей она имеет наибольшие антиоксидантные свойства. Снимает стресс, а также полезна при борьбе с тошнотой, вздутием и несварением.

Корица

Врачи утверждают, что регулярное употребление этой специи может предотвратить болезнь Альцгеймера. Она также снижает уровень глюкозы, которая попадает в кровь после употребления пищи.

Имбирь

Насыщен антиоксидантами. Врачи рекомендуют добавлять его в чай при простуде. Снимает тошноту, имеет отхаркивающее воздействие.

Куркума

Ученые отмечают, что эта специя очень полезна для возрастной категории людей. Она положительно воздействует на мозг. Борется с воспалениями и опухолями, предотвращает болезни сердца.

Черный перец

Полезен для иммунитета и состояния кожного покрова. Помогает с болезнями дыхательной системы.

Тмин

Имеет невероятно богатый состав. В нем содержится около 100 химических компонентов, включая жирные кислоты, белки, минералы. Особенно тмин полезен для сердца, контролирует уровень глюкозы в крови.

Семена льна

В них много кислот омега-3 и пищевых волокон. Регулярное употребление оказывает сильное воздействие на пищеварительную систему. Нормализует сахар и холестерин в крови.

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