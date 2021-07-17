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Макрон поздравил Дюкорно с «Золотой пальмовой ветвью»
Общество
Макрон поздравил Дюкорно с «Золотой пальмовой ветвью»
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Париж, 17 июля. Французский лидер Эммануэль Макрон поздравил режиссера Джулию Дюкорно с победой на 74-м Каннском кинофестивале.

Французский режиссер Дюкорно получила «Золотую пальмовую ветвь». Свои поздравления Макрон написал в Twitter.

«Мои поздравления Джулии Дюкорно, получившей «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля за фильм «Титан», — заявил президент Франции.

Джулия Дюкорно получила «Золотую пальмовую ветвь» за фильм «Титан». Награду объявляла американская актриса Шэрон Стоун, передает RT.

Премьера нового фильма «Титан» режиссера Жюли Дюкорно прошла не по запланированному сценарию. Лента оказалась настолько тяжелой и жестокой, что некоторым зрителям пришлось даже обращаться за помощью. По решению медиков часть даже была доставлена в ближайшую больницу.

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