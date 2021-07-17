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РФПИ рассказал об исследованиях вакцины «Спутник V» в Аргентине
Общество
РФПИ рассказал об исследованиях вакцины «Спутник V» в Аргентине
Global Look Press  /  Thiago Prudencio/Keystone Press Agency

Москва, 17 июля. Исследования российской вакцины «Спутник V», проведенные в Аргентине, показали, что более 90% привившихся этим препаратом получили долгосрочный иммунитет.

Формирование так называемого T-клеточного (лимфоцитарного) иммунитета происходит в более чем 90% случаях вакцинации «Спутником V», о чем свидетельствуют данные аргентинского Национального научно-технического исследовательского совета. Об этом сообщили в Telegram-канале вакцины.

Российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» успешно зарегистрировали в Казахстане. Регистрация препарата прошла в Министерстве здравоохранения Республики Казахстан. Отмечается, что «Спутник Лайт» имеет эффективность в 79,4% с 28-го дня после прививки.

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вакцина пандемия коронавирус
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