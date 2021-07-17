Боец ММА Шлеменко прокомментировал возможный поединок с Моргенштерном

Москва, 17 июля. Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко в шутку отнесся к возможному бою с рэпером Моргенштерном.

Боец отверг возможность проведения поединка с Моргенштерном. По его словам, бой с рэпером продлился бы ноль секунд, ведь Шлеменко является профессиональным спортсменом. Также он сказал, что ожидаемые Моргенштерном 20 млн долларов ему никто не заплатит.

«Это какие-то странные и смешные разговоры», — прокомментировал бывший чемпион Bellator.

Недавно спортивный комментатор Дмитрий Губерниев также оценил идею боя Моргенштерна и Шлеменко. Он сказал, что никакого рэпера под таким псевдонимом даже не знает, и иронично высказался о возможности проведения пресс-конференции и самого поединка.