Фонтан высотой с пятиэтажный дом забил у больницы в Саратове

Саратов, 17 июля. На улице Чернышевского, 141, рядом с клинической больницей №2 произошла крупная коммунальная авария. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в экстренных службах.

Трубу с горячей водой прорвало, после чего на месте происшествия забил фонтан высотой с пятиэтажный дом. Сейчас на месте прорыва работает аварийная бригада.

Очевидцы рассказывают, что фонтан с кипятком бьет прямо в окна больницы. Аварию устраняют в условиях сильного напора воды.

Ранее ФАН опубликовал фото упавшего с моста грузовика в Саратове. Тяжелый автомобиль упал на газовую трубу, что привело к мощному возгоранию.