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Автокатастрофа унесла жизни троих человек в республике Марий Эл
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Автокатастрофа унесла жизни троих человек в республике Марий Эл
pixabay.com  /  Diego Fabian Parra Pabon

Йошкар-Ола, 17 июля. Три человека погибли при столкновении двух автомобилей на трассе Йошкар-Ола - Зеленодольск 17 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России республике Марий Эл. В результате столкновения минивэна Mercedes-Benz Vito и автомобиля Kia Rio пострадали семь человек, три из них погибли.

Инцидент произошел в 18:45 в Волжском районе Республики Марий Эл в двух километрах от села Помары на 84-м км федеральной автодороги А-295 трассы Йошкар-Ола - Зеленодольск, пишет ТАСС.

Недавно, в Москве, в результате ДТП с электросамокатом погиб доктор биологических наук, специалист в области физиологии зрения и физиологии сна Иван Пигарев, передает «Парламентская газета».

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