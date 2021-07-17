Иммунолог Костинов оценил необходимость постоянной ревакцинации от COVID-19

Москва, 17 июля. Схема ревакцинации каждые полгода может быть оправдана, пока длится пандемия COVID-19, считает иммунолог Михаил Костинов.

Заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний ФГБНУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова РАМН предположил, что ежегодно проходить повторную вакцинацию, возможно, придется ближайшие 5-10 лет.

«Когда пандемия уйдет, тогда решится вопрос: нужно или нет, через полгода, через два-три. Это все процессы познания и изучения», — цитирует Костинова РБК.

Ранее эпидемиолог Владимир Дедков заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции не дает длительной защиты и, как оказалось, обновлять прививку придется раз в полгода. Ревакцинироваться можно той же вакциной, которая применялась в первый раз, уточнил специалист.