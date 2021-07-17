Москва, 17 июля. Бывший глава структуры осужденного блогера Алексея Навального в Самаре Марина Евдокимова была задержана правоохранительными органами в московском аэропорту Шереметьево.

Известно, что задержанный координатор штаба Навального1 (структурное подразделение ФБК2 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена на территории РФ) Евдокимова прилетела из Самары в столицу. Экс-главе предъявлено обвинение в мошенничестве.

На данный момент сторонница блогера Навального находится на допросе в Следственном комитете России. Об этом сообщил самарский активист Максим Дементьев.

Ранее бывший сторонник Навального Алексей Волков объяснил возможную причину скрытия доходов штаба осужденного блогера. По его словам, дело в увеличении теневых доходов.

1 Являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России.

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.