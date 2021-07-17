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Три человека госпитализированы после укуса ядовитого паука в Волгограде
Происшествия
Три человека госпитализированы после укуса ядовитого паука в Волгограде
wikipedia.org  /  Общественное достояние

Волгоград, 17 июля. В Волгограде три человека попали в больницу после укуса ядовитого паука-каракурта.

Всего с начала июля от укуса каракурта тяжело пострадали 10 человек , из них двое подростков, сообщил комитет здравоохранения Волгоградской области в интервью РИА Новости. По данным, с начала года в регионе зафиксированы 12 случаев укусов паука, а в 2020 году от ядовитого паука пострадали 22 человека.

Каракурт или степной паук является видом из рода черных вдов. После его укуса у человека начинается жгучая боль, а через 15-20 минут она распространяется на все тело. Появляется озноб, боль в груди и конечностях.

Недавно, исследователи из Университета Квинсленда и Института кардиологических исследований Виктора Чана рассказали, что смертельный яд пауков способен справляться с последствиями инфаркта.

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