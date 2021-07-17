Три человека погибли при крушении самолета в Германии

Берлин, 17 июля. Три человека погибли в авиакатастрофе с участием легкомоторного самолета в немецком округе Беблинген, федеральная земля Баден-Вюртемберг.

Об этом сообщила телерадиокомпания SWR со ссылкой на полицию. Самолет вылетел из аэропорта Штутгарт в 09:40 по местному времени. В 09:45 экипаж сообщил о падении.

Экстренными службами были обнаружены обломки одномоторного самолета Piper в субботу. Полиция города подтвердила гибель троих человек, их личности пока не установлены.

Недавно самолет с девятью людьми на борту разбился в районе шведского города Эребру. В результате происшествия были госпитализированы два человека, пишет «Парламентская газета».