Россиянам назвали шесть неочевидных признаков сердечного приступа

Москва, 17 июля. Шесть специфических признаков могут помочь вовремя распознать сердечный приступ, рассказал профессор Дэвид Ньюби.

Главный из них — боль в груди, которую можно охарактеризовать как давление, стеснение или тяжесть в грудной клетке. Она может сопровождаться болью в животе, напоминающей несварение желудка, либо тошнотой, не имеющей никаких причин, передает слова специалиста MedikForum.

«При сердечных приступах может случиться даже, что боль ощущается в челюсти или спине», — рассказал он.

Даже в прохладную погоду может возникнуть ощущение липкости, жара, духоты, даже легкого удушья, которое наряду с другими признаками может сопровождаться с болью в руке, следующей вниз по руке или в шею. В этом случае необходимо немедленно обратиться к медикам и обследоваться.

Недавно врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему следует насторожиться в случае частых отеков. Они могут свидетельствовать о заболеваниях почек, печени или сердца.