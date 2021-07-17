Второй сбитый машиной в Москве мальчик скончался в больнице

Москва, 17 июля. Второй ребенок, которого сбили на улице Авиаторов в Москве, умер в больнице в Солнцево.

Ребенку было всего три года. Об этом рассказали в Telegram-канале ГИБДД Москвы.

«Второй малыш, попавший в ДТП на улице Авиаторов, скончался в больнице. Уточнение: малыш в момент ДТП был на беговеле, ему три года», — говорится в сообщении.

Ранее женщина наехала на троих несовершеннолетних, которые переходили дорогу по пешеходной дорожке. Всех пострадавших доставили в медучреждение. Пятилетний мальчик получил перелом основания черепа, ребенок находился в коме. Позже он скончался. Женщина не так давно получила водительские права. Ей предъявили обвинение по статье о нарушении ПДД, которое повлекло смерть человека.