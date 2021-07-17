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Лазарев спел песню Кэти Перри о поцелуе с девушкой

  /   Обновлено: 17 июля 2021 21:39
Общество
Лазарев спел песню Кэти Перри о поцелуе с девушкой
instagram.com  /  @lazarevsergey

Москва, 17 июля. Певец Сергей Лазарев исполнил песню американской звезды Кэти Перри I Kissed a Girl, соответствующую публикацию исполнитель разместил в Instagram.

На видео Лазарев поет I Kissed a Girl, сидя за рулем автомобиля. Некоторых пользователей заинтриговал текст песни.

«Я поцеловалась с девушкой и мне понравилось <...> Надеюсь, мой парень не против», — говорится в песне.

Повторяя припев, Лазарев, видимо, осознал, о чем говорится в песне.

«Когда начал петь, а потом прислушался к словам», — подписал видео на своей странице в Instagram певец.

Ранее Лазарев трогательно поздравил телеведущую Леру Кудрявцеву с днем рождения. Певец всегда трепетно относился к Кудрявцевой. Когда она попала в больницу, он поддерживал с ней связь и навещал ее.

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кэти перри лазарев шоу-бизнес
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