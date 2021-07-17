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Кузбасская дрессировщица чуть не осталась без ноги из-за нападения медведя
Происшествия
Кузбасская дрессировщица чуть не осталась без ноги из-за нападения медведя
Невские Новости

Кемерово, 17 июля. Медведь дважды напал на дрессировщицу цирка в Кемеровской области.

Инцидент произошел в городе Березовский. Момент происшествия зрители сняли на видео. Телеканал РЕН ТВ публикует кадры с места происшествия.

Артисты показывали номер «Ехали медведи». Во время выступления медведь сначала вцепился в ногу дрессировщицы, а потом повалил ее на пол. Его смогли успокоить, и выступление продолжилось.

Хищник вновь попытался напасть на женщину. На снятых кадрах видно, что вокруг манежа не было ограждения.

Сообщений о том, что женщина получила травмы, не поступало. Инцидент произошел с артисткой цирка шапито «Арлекин».

Ранее сообщалось, что бесстрашный медведь перебежал оживленную трассу на Сахалине. Пользователи соцсетей опубликовали видео инцидента.

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