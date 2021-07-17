Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июля 22:09
22:00
Весь мир
Экс-депутат Рады раскрыл, кто аннулирует транзит российского газа через Украину
21:59
Происшествия
Три человека госпитализированы после укуса ядовитого паука в Волгограде
21:59
Общество
Фильм «Титан» режиссера Дюкорно получил «Золотую пальмовую ветвь»
21:59
Происшествия
Три человека погибли при крушении самолета в Германии
21:57
Происшествия
Второй сбитый машиной в Москве мальчик скончался в больнице
21:52
Общество
Россиянам назвали шесть неочевидных признаков сердечного приступа
21:44
Весь мир
Банковский сектор ЮАР подсчитывает урон от беспорядков на востоке страны
21:41
Происшествия
Кузбасская дрессировщица чуть не осталась без ноги из-за нападения медведя
21:39
Общество
Лазарев спел песню Кэти Перри о поцелуе с девушкой
21:32
Общество
Более 30 тысяч человек под Тулой на целый день остались без водоснабжения
Все новости

Алжирцы вышли на демонстрации против засухи
Весь мир
Алжирцы вышли на демонстрации против засухи
pixabay.com/PD  / 

Алжир, 17 июля. Жители столицы организовали протесты. Так они выразили властям республики недовольство в связи с проблемой снабжения питьевой водой.

Протестующие перекрыли несколько дорог. Согласно порталу Info Traffic-Algerie, движение транспорта остановлено на трассах между Руибой и Бурдж аль-Кифан, Саулой и Баба Али, Шерагой и Айн Беньяном.

Протестные движения с требованием разрешить кризис в распределении питьевой воды охватили республику. За последние две недели демонстрации прошли во многих муниципалитетах.

Граждане, вышедшие на улицы, сообщили, что присоединиться к митингующим их заставила жажда. Более 10 дней они остаются без доступа к жизненно важному источнику.

В конце июня власти объявили о кризисе нехватки воды в десяти штатах из-за низкой наполняемости водохранилищ. В стране более трех лет стоит засуха. Правительство запустило программу по обеспечению муниципалитетов столицы питьевой водой.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Алжирцы вышли на демонстрации против засухи
алжир
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru