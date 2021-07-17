Алжирцы вышли на демонстрации против засухи

Алжир, 17 июля. Жители столицы организовали протесты. Так они выразили властям республики недовольство в связи с проблемой снабжения питьевой водой.

Протестующие перекрыли несколько дорог. Согласно порталу Info Traffic-Algerie, движение транспорта остановлено на трассах между Руибой и Бурдж аль-Кифан, Саулой и Баба Али, Шерагой и Айн Беньяном.

Протестные движения с требованием разрешить кризис в распределении питьевой воды охватили республику. За последние две недели демонстрации прошли во многих муниципалитетах.

Граждане, вышедшие на улицы, сообщили, что присоединиться к митингующим их заставила жажда. Более 10 дней они остаются без доступа к жизненно важному источнику.

В конце июня власти объявили о кризисе нехватки воды в десяти штатах из-за низкой наполняемости водохранилищ. В стране более трех лет стоит засуха. Правительство запустило программу по обеспечению муниципалитетов столицы питьевой водой.