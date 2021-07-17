Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июля 22:09
22:00
Весь мир
Экс-депутат Рады раскрыл, кто аннулирует транзит российского газа через Украину
21:59
Происшествия
Три человека госпитализированы после укуса ядовитого паука в Волгограде
21:59
Общество
Фильм «Титан» режиссера Дюкорно получил «Золотую пальмовую ветвь»
21:59
Происшествия
Три человека погибли при крушении самолета в Германии
21:57
Происшествия
Второй сбитый машиной в Москве мальчик скончался в больнице
21:52
Общество
Россиянам назвали шесть неочевидных признаков сердечного приступа
21:44
Весь мир
Банковский сектор ЮАР подсчитывает урон от беспорядков на востоке страны
21:41
Происшествия
Кузбасская дрессировщица чуть не осталась без ноги из-за нападения медведя
21:39
Общество
Лазарев спел песню Кэти Перри о поцелуе с девушкой
21:32
Общество
Более 30 тысяч человек под Тулой на целый день остались без водоснабжения
Все новости

Банковский сектор ЮАР подсчитывает урон от беспорядков на востоке страны
Весь мир
Банковский сектор ЮАР подсчитывает урон от беспорядков на востоке страны
Prt Scr twitter.com  /  @Overnights_at_9

Претория, 17 июля. По сообщениям Банковской ассоциации Южной Африки (BASA), в результате беспорядков в провинциях Квазулу-Натал и Гаутенг митингующие уничтожили 1400 банкоматов и ограбили примерно 300 почтовых и банковских отделений.

В период с 12 по 17 июля финансовые учреждения были вынуждены закрыть около 1300 филиалов.

BASA заявляет, что на ремонт поврежденного оборудования могут уйти месяцы, особенно в отдаленных районах провинций.

Несмотря на нанесенный ущерб, банки продолжают оказывать пострадавшим районам финансовые услуги.

Беспорядки в ЮАР начались после ареста экс-президента республики Джейкоба Зумы. Его последователи устроили стихийный протест, в ходе которого были зафиксированы многочисленные акты вандализма, насилия и мародерства.

Банковский сектор ЮАР подсчитывает урон от беспорядков на востоке страны
Федеральное агентство новостей  / 

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Банковский сектор ЮАР подсчитывает урон от беспорядков на востоке страны
африка юар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru