Банковский сектор ЮАР подсчитывает урон от беспорядков на востоке страны

Претория, 17 июля. По сообщениям Банковской ассоциации Южной Африки (BASA), в результате беспорядков в провинциях Квазулу-Натал и Гаутенг митингующие уничтожили 1400 банкоматов и ограбили примерно 300 почтовых и банковских отделений.

В период с 12 по 17 июля финансовые учреждения были вынуждены закрыть около 1300 филиалов.

BASA заявляет, что на ремонт поврежденного оборудования могут уйти месяцы, особенно в отдаленных районах провинций.

Несмотря на нанесенный ущерб, банки продолжают оказывать пострадавшим районам финансовые услуги.

Беспорядки в ЮАР начались после ареста экс-президента республики Джейкоба Зумы. Его последователи устроили стихийный протест, в ходе которого были зафиксированы многочисленные акты вандализма, насилия и мародерства.