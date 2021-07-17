Алжир обвинил Марокко в заговоре против территориальной целостности страны

Алжир, 17 июля. Североафриканская республика обвинила Рабат в покушении на ее единство. Негативную реакцию вызвало заявление, в котором говорится «о праве народа кабилов на самоопределение».

Согласно сообщению Министерства иностранных дел Алжира, дипломатическое представительство Марокко в Нью-Йорке распространило официальный документ. В нем говорится об участии королевства в антиалжирской кампании посредством явной поддержки права кабилов на самоопределение. Ведомство подчеркнуло, что согласно упомянутой записке, жители региона Кабилия подвергаются «иностранной оккупации».

В ответ на это республика обвинила Рабат в поддержке «известной террористической группировки». Действия марокканского диппредставительства расценены как «заговор против единства алжирской нации».

«Движение за автономию Кабилии» в мае объявлено правительством страны террористическим. На него возложили ответственность за попытку взорвать заминированные автомобили во время демонстраций.

МИД Алжира назвал авантюрное и провокационное поведение соседа чрезвычайно опасным. Дипломаты заявили, что оно противоречит принципам и соглашениям, которые лежат в основе двусторонних отношений, а также идут вразрез с международным правом. Они подчеркнули, что ждут официального объяснения со стороны властей королевства.

Документ, распространенный послом Марокко при ООН Омаром Хилалем среди членов Движения неприсоединения, в свою очередь, стал ответом на заявление главы внешнеполитического ведомства Алжира. Рамтан Ламамра объявил о поддержке права на самоопределение жителей региона Западная Сахара, за который Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО ведут конфликт с 1975 года.

«Министр, который выступает в качестве решительного защитника права на самоопределение, отрицает это право для кабилов, одного из старейших народов Африки, который страдает от продолжительной иностранной оккупации», – говорится в записке посла.

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Встреча Движения неприсоединения прошла 13 и 14 июля. Международная организация объединяет 120 стран, чей внешнеполитический курс основан на отказе от участия в военно-политических блоках и группировках. Члены объединения выступают за мирное сосуществование народов на принципах независимости и равноправия.

Хилал выразил «удивление по поводу того, что Ламамра поднял вопрос Западной Сахары, который подпадает исключительно под юрисдикцию Совета Безопасности ООН». Тема не входила в повестку заседания.

Произошедшее считается новым поворотным моментом в напряженных отношениях между Марокко и Алжиром. Впервые Рабат открыто поддержал автономию Кабилии.

Регион на северо-востоке республики на протяжении нескольких десятилетий борется за суверенитет. Отстаивать свои культурные и политические права кабилы начали с 1970-х годов. Тогда же власти стали преследовать активистов. В 2001 году общественный деятель Ферхат Мехенни, находясь в изгнании за рубежом, основал «Движение за автономию Кабилии».