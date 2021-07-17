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Более 30 тысяч человек под Тулой на целый день остались без водоснабжения
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Более 30 тысяч человек под Тулой на целый день остались без водоснабжения
Общество
Более 30 тысяч человек под Тулой на целый день остались без водоснабжения
Невские Новости  /  Наталья Полякова

Тула, 17 июля. Коммунальную катастрофу пришлось пережить жителям города Донского в Тульской области. В жаркий летний день 30 тысяч человек внезапно остались без водоснабжения. Причиной стал прорыв водопровода диаметром 500 миллиметров.

«Для устранения аварийной ситуации ограничена подача водоснабжения в микрорайоне Центральный. Нормативное давление будет восстановлено по мере наполнения резервуаров», — заявили в администрации Донского о необходимой мере.

В аварийной зоне оказалось свыше двух тысяч жилых домов и роддом на 25 рожениц. При этом городская администрация обеспечила подвоз воды в несколько точек города.

Прорыв удалось ликвидировать. К позднему вечеру субботы водоснабжение должно быть полностью восстановлено.

Ранее ФАН рассказывал об оригинальном способе спасаться от жары в центре Тулы. Местная жительница устроилась на главной городской площади, опустив ноги в принесенный с собой надувной бассейн с водой.

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