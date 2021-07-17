Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июля 22:08
22:00
Весь мир
Экс-депутат Рады раскрыл, кто аннулирует транзит российского газа через Украину
21:59
Происшествия
Три человека госпитализированы после укуса ядовитого паука в Волгограде
21:59
Общество
Фильм «Титан» режиссера Дюкорно получил «Золотую пальмовую ветвь»
21:59
Происшествия
Три человека погибли при крушении самолета в Германии
21:57
Происшествия
Второй сбитый машиной в Москве мальчик скончался в больнице
21:52
Общество
Россиянам назвали шесть неочевидных признаков сердечного приступа
21:44
Весь мир
Банковский сектор ЮАР подсчитывает урон от беспорядков на востоке страны
21:41
Происшествия
Кузбасская дрессировщица чуть не осталась без ноги из-за нападения медведя
21:39
Общество
Лазарев спел песню Кэти Перри о поцелуе с девушкой
21:32
Общество
Более 30 тысяч человек под Тулой на целый день остались без водоснабжения
Все новости

Рэпер Bahh Tee впервые стал отцом

  /   Обновлено: 17 июля 2021 21:10
Шоу-бизнес
Рэпер Bahh Tee впервые стал отцом
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Москва, 17 июля. Рэп-исполнитель Bahh Tee готовится принимать поздравления: у музыканта родился первенец. Артист поделился трогательным фото с ребенком на руках.

Рэп-звезда Бахтияр Алиев, известный под псевдонимом Bahh Te, поделился радостной новостью в своем аккаунте в Instagram. Артист опубликовал снимок, на котором предстал в медицинском халате. На фото музыкант бережно держит новорожденного ребенка на руках — судя по кадру, счастливый момент был запечатлен вскоре после родов жены. Алиев сдержанно подписал пост.

«Отец», — заявил артист.

Несмотря на лаконичное описание, фото красноречиво демонстрирует всю гамму эмоций на лице звезды, который едва сдерживает слезы. Коллеги поспешили поздравить молодого отца. Свои пожелания артисту оставили Слава Марлоу, Миша Марвин, Денис Клявер и другие селебрити российского шоу-бизнеса.

Стоит отметить, что Алиев тщательно оберегает информацию о личной жизни. Так, поклонникам до сих пор неизвестно, кем является супруга рэпера. Преданные фанаты знают лишь, что музыкант сыграл свадьбу в 2020 году, но с тех пор держит жену подальше от постороннего внимания.

Недавно пополнение произошло еще в одной звездной семье — Юлианна Караулова родила первенца всего полтора месяца назад. Артистка показала, как выглядит ее фигура после родов.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Рэпер Bahh Tee впервые стал отцом
семья звезды bahh tee
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru