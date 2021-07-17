Рэпер Bahh Tee впервые стал отцом

Москва, 17 июля. Рэп-исполнитель Bahh Tee готовится принимать поздравления: у музыканта родился первенец. Артист поделился трогательным фото с ребенком на руках.

Рэп-звезда Бахтияр Алиев, известный под псевдонимом Bahh Te, поделился радостной новостью в своем аккаунте в Instagram. Артист опубликовал снимок, на котором предстал в медицинском халате. На фото музыкант бережно держит новорожденного ребенка на руках — судя по кадру, счастливый момент был запечатлен вскоре после родов жены. Алиев сдержанно подписал пост.

«Отец», — заявил артист.

Несмотря на лаконичное описание, фото красноречиво демонстрирует всю гамму эмоций на лице звезды, который едва сдерживает слезы. Коллеги поспешили поздравить молодого отца. Свои пожелания артисту оставили Слава Марлоу, Миша Марвин, Денис Клявер и другие селебрити российского шоу-бизнеса.

Стоит отметить, что Алиев тщательно оберегает информацию о личной жизни. Так, поклонникам до сих пор неизвестно, кем является супруга рэпера. Преданные фанаты знают лишь, что музыкант сыграл свадьбу в 2020 году, но с тех пор держит жену подальше от постороннего внимания.

Недавно пополнение произошло еще в одной звездной семье — Юлианна Караулова родила первенца всего полтора месяца назад. Артистка показала, как выглядит ее фигура после родов.