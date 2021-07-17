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Подписчики раскритиковали Седокову за изменения во внешности
Шоу-бизнес
Подписчики раскритиковали Седокову за изменения во внешности
instagram.com  /  @annasedokova

Москва, 17 июля. Певица Анна Седокова опубликовала новый видеоролик в своем официальном Instagram-аккаунте, чем вызвала гнев подписчиков. Пользователи Сети раскритиковали внешность звезды.

Новым видео артистка напомнила о выходе сингла. В ролике можно увидеть, как она исполняет припев песни, сидя за рулем роскошного Lamborghini. Экс-солистка «ВИА Гры» решила пофилософствовать под публикацией, процитировав популярное в социальных сетях выражение.

«Надо уметь закрывать скучную книгу, уходить с плохого кино и расставаться с людьми, которые не дорожат тобой. Лучше и не скажешь», — заявила исполнительница.

Однако внимание подписчиков привлекли вовсе не красивая картинка и размышления артистки. Комментаторы принялись критиковать внешность знаменитости. Многие пришли к выводу, что из-за регулярных бьюти-процедур Седокова изменилась настолько, что узнать ее теперь попросту невозможно.

«Что с тобой? Это не ты, это другая женщина!»;

«Да ты попросту сделала себя другим человеком, зачем?!»;

«Тебя не узнать... Анечка, Аня, ты что с собой сделала? Одумайся, верни прежнюю Седокову», — принялись возмущаться подписчики.

Седоковой далеко не впервой переживать из-за своей внешности. Только не всегда проблема кроется в критике со стороны. В соцсетях певица рассказала, что столкнулась с серьезной проблемой — крапивницей. По словам звезды, недуг начал прогрессировать настолько серьезно, что ей понадобилась помощь медиков.

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