Общественник Данюк оценил слухи о «тайных миссиях» Лондона против Москвы

Москва, 17 июля. Член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал заявления в СМИ о «тайных миссиях» спецслужб Великобритании против России и Китая.

По мнению замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Данюка, слухи связаны с развернувшейся информационной кампанией. Лондон пытается всеми силами придать себе вес, отметил эксперт.

«Мы видим, что Британия всеми силами хочет показать, что инцидент в акватории Черного моря с эсминцем Defender является не разовой акцией, не разовой операцией, а частью масштабной, спланированной кампании против основных оппонентов, в первую очередь России», — пояснил общественник.

Ранее Великобритания дала обещание Сербии «спасти» страну от влияния России. По словам Лондона, Соединенное Королевство якобы хочет обеспечить безопасность народа государства.