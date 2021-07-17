Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июля 22:08
22:00
Весь мир
Экс-депутат Рады раскрыл, кто аннулирует транзит российского газа через Украину
21:59
Происшествия
Три человека госпитализированы после укуса ядовитого паука в Волгограде
21:59
Общество
Фильм «Титан» режиссера Дюкорно получил «Золотую пальмовую ветвь»
21:59
Происшествия
Три человека погибли при крушении самолета в Германии
21:57
Происшествия
Второй сбитый машиной в Москве мальчик скончался в больнице
21:52
Общество
Россиянам назвали шесть неочевидных признаков сердечного приступа
21:44
Весь мир
Банковский сектор ЮАР подсчитывает урон от беспорядков на востоке страны
21:41
Происшествия
Кузбасская дрессировщица чуть не осталась без ноги из-за нападения медведя
21:39
Общество
Лазарев спел песню Кэти Перри о поцелуе с девушкой
21:32
Общество
Более 30 тысяч человек под Тулой на целый день остались без водоснабжения
Все новости

Общественник Данюк оценил слухи о «тайных миссиях» Лондона против Москвы

  /   Обновлено: 17 июля 2021 21:01
462
Политика
Общественник Данюк оценил слухи о «тайных миссиях» Лондона против Москвы
Федеральное агентство новостей

Москва, 17 июля. Член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал заявления в СМИ о «тайных миссиях» спецслужб Великобритании против России и Китая.

По мнению замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Данюка, слухи связаны с развернувшейся информационной кампанией. Лондон пытается всеми силами придать себе вес, отметил эксперт.

«Мы видим, что Британия всеми силами хочет показать, что инцидент в акватории Черного моря с эсминцем Defender является не разовой акцией, не разовой операцией, а частью масштабной, спланированной кампании против основных оппонентов, в первую очередь России», — пояснил общественник.

Ранее Великобритания дала обещание Сербии «спасти» страну от влияния России. По словам Лондона, Соединенное Королевство якобы хочет обеспечить безопасность народа государства.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Общественник Данюк оценил слухи о «тайных миссиях» Лондона против Москвы
великобритания китай данюк
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru