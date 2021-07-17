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Алжир столкнулся с рекордным уровнем взяточничества и хищения госденег
Весь мир
Алжир столкнулся с рекордным уровнем взяточничества и хищения госденег
maxpixel.net  / 

Алжир, 17 июля. В тюрьмах североафриканской страны никогда не содержалось столько высокопоставленных гражданских и военных чиновников по обвинениям в коррупции, сколько с 2019 года, когда вспыхнуло народное восстание против действующего режима.

За это время заключили под стражу двух премьеров и 18 министров, в то время как военные суды отправили в тюрьму 30 генералов и офицеров. По мнению наблюдателей, случившееся свидетельствует о рекордном уровне взяточничества и хищения государственных денег в стране.

Последним за коррупцию осудили директора военной промышленности Министерства обороны Алжира, генерала Рашида Шауки. Теперь он в тюрьме с другими высокопоставленными должностными лицами из командования штаба армии и разведывательной службы.

Среди них наиболее известен обвиненный в использовании влияния и получении незаконной прибыли директор Службы внутренней безопасности БаширТартаг, считавшийся приближенным к бывшему президенту Абдельазизу Бутефлике. Недавно его оправдали и перевели в гражданскую тюрьму, где находится экс-глава алжирской полиции Абдельгани Хамель, осужденный на 15 лет.

Первыми генералами, которых наказали за коррупцию, стали  бывшие командующие военным округами, финансовый директор Минобороны и пять высокопоставленных офицеров. Экс-главу службы внутренней разведки генерала Вассини Буаззу посадили по нескольким обвинениям, в том числе за давление на людей с целью проведения президентских выборов 2019 года.

Многие другие еще ждут суда, поскольку нарушили инструкции высшего военного командования и незаконно обогатились.Ряд высокопоставленных офицеров, которые находятся в Европе в качестве политических беженцев, преследуются и заочно приговорены к тюрьме.

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