Петербургский «Зенит» разгромил «Локомотив» и стал обладателем Суперкубка

Калининград, 17 июля. Действующий чемпион России, петербургский «Зенит» обыграл московский «Локомотив» и стал шестикратным обладателем Суперкубка России — 2021.

«Зенит» начал первую половину матча активнее своих соперников. Команда Сергея Семака оказывала постоянный высокий прессинг и достаточно много владела мячом, однако первый опасный момент был у «Локомотива». Смолов из штрафной бил без помех, но мяч пролетел рядом с левой девяткой ворот Михаила Кержакова. Вскоре сине-бело-голубые открыли счет. Полузащитник «железнодорожников» Гжегож Крыховяк ошибся при передаче в центре поля, этим воспользовался Далер Кузяев. Хавбек «Зенита» подобрал мяч и прошел с ним до линии штрафной, откуда пробил точно в нижний угол ворот Маринато Гильерме — 1:0.

TACC / Новодережкин Антон

Второй тайм начался с опасного момента у ворот Михаила Кержакова. После навеса с фланга из убойной позиции не попал форвард «железнодорожников» Франсуа Камано, промахнувшись головой мимо мяча. «Зенит» вскоре увеличил свое преимущество. Вендел вывел Азмуна один на один с Гильерме. Иранец уверенно обыграл вратаря и отправил мяч в пустые ворота — 2:0. Под занавес встречи результативную ошибку допустил Гильерме. Дзюба перехватил мяч у вратаря и отдал передачу на Александра Ерохина, который «расстрелял» ворота и установил окончательный счет в матче — 3:0

Петербургский «Зенит», таким образом, получил обновленный Суперкубок России. Трофей весит около 15 килограммов. Основная часть кубка сделана из латуни. Дизайнерам удалось немного обновить текстуру и сделать контуры награды более динамичными и современными.