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Марков назвал «крысами апокалипсиса» эмодзи с беременными мужчинами

  /   Обновлено: 17 июля 2021 21:21
Общество
Марков назвал «крысами апокалипсиса» эмодзи с беременными мужчинами
facebook.com  /  Мария Захарова

Претендующие на мировое господство транснациональные корпорации стремятся втащить миллиарды людей в мир абсолютной лжи. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новые эмодзи, которые Twitter планирует ввести в употребление. Они представляют собой графическое изображение беременного усатого мужчины.

«Согласно пресс-релизу компании, этот мракобесный персонаж был включен в арсенал смайлов, чтобы «признать, что беременность возможна для некоторых трансгендерных мужчин и небинарных людей», — пишет Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, таким образом Twitter намерен приучить своих пользователей к «новой нормальности», воплощенной в понятии «матери-мужчины». Официальный представитель МИД убеждена: подобные псевдоценности толкают народ «в геенну огненную», изничтожая «понятия семьи и брака, а в целом — добродетели и порока, добра и зла». Спасение, продолжает Захарова, только в одном: дальнейшем отстаивании «традиционных ценностей».

«Эти эмодзи, конечно, не тянут на «всадников апокалипсиса», — заметил Марков. — Но вот на «крыс апокалипсиса» — вполне. В остальном же я во всем согласен с Марией Захаровой. Добавлю лишь, что смайлики, которые собирается ввести в оборот Twitter, являются ложью, поскольку беременных мужчин не бывает».

По словам политолога, отличие между мужчиной и женщиной заключается как раз в том, что вторые — рожают, а первые — нет.

Марков назвал «крысами апокалипсиса» эмодзи с беременными мужчинами
Telegram  / Мария Захарова

«Истинная проблема заключается в том, что Запад пытается втащить миллиарды людей в мир абсолютной лжи, — убежден эксперт. — И он хочет сделать их рабами этой неправды, чтобы господствовать над ними! Плюс западные структуры пытаются манипулировать нормальными людьми, превращая мужчин в женщин и наоборот».

Однако, подчеркнул собеседник ФАН, «и то, и другое будет неполноценным».

«Если женщину наколоть гормонами так, что у нее будут расти усы, она не станет благодаря этому мужчиной — она будет уродливой бабой, — заявил Марков. — И если мужчину наколоть гормонами так, что у него вырастут груди, то это не сделает его женщиной — нет, он превратится в уродливого мужика с титьками!»

По словам политолога, «марш уродства», который организуют те, кто претендует на господство в этом мире («а Twitter, безусловно, к ним относится»), вызывает уже не смех, а ужас.

«Нам просто страшно, — заявил эксперт. — Поскольку мы понимаем, что нас хотят затащить в мир лжи и уродства».

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