Алена Водонаева «засветила» настоящее имя в документах

Москва, 17 июля. Бывшая звезда телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева похвасталась перед поклонниками новым дипломом о высшем образовании. Бдительные фанаты заметили в документе другое имя.

Телезвезда Алена Водонаева решила посвятить себя журналистике после запуска собственного YouTube-канала. Блогер ответственно отнеслась к своему желанию и прошла обучение на журфаке МГУ.

Недавно журналистка продемонстрировала красный диплом — именно там «засветилось» имя Елена. Водонаева объяснила в Stories, что всему виной оказалась работница паспортного стола, которая отказалась зарегистрировать ее при рождении как Алену.

«Но меня как называли Аленой с рождения, так и называли Аленой. Родители, родственники, друзья, в школах, в университетах. Кто такая Елена — я до сих пор не знаю», — подвела итог звезда.

Водонаева также раскрыла подробности о своем дипломе. Журналистка отметила, что закончила обучение на одни пятерки. Лишь один предмет ей пришлось пересдать, чтобы четверка не испортила идеальный табель.

Блогер рассказала поклонникам, как прошло ее обучение под руководством преподавателей. Звезда призналась, что осталась под впечатлением от своего студенчества в престижном и «легендарном» университете.