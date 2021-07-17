Эксперт по энергетике заявил о крушении иллюзий Украины из-за «Северного потока — 2»

Москва, 17 июля. Украине давно нужно стать реалистами, а не рассказывать истории о невозможности построить «Северный поток — 2», считает эксперт по энергетике Станислав Митрахович.

Представитель Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве России прокомментировал призыв экс-депутата Рады Олега Шамшура готовиться к «худшему сценарию» для Украины после запуска «СП-2».

«Украина переживает масштабное крушение иллюзий по этому вопросу, которые были у большого количества населения и правящего класса. Что ж, иногда действительно приходится с иллюзиями расставаться», — высказался Митрахович.

Эксперт также напомнил, что «Газпром» все равно обязан платить Украине за транзит газа до 2024 года, даже если не будет прокачивать ресурс через ГТС страны. По окончанию этого периода стоит спросить Киев, готов ли он предложить России выгодные для транспортировки газа условия с учетом появившихся конкурентных трубопроводов, заключил он.

Ранее экс-депутат Рады Евгений Мураев заявил, что глубокий кризис, который активно развивается на Украине во всех ключевых сферах, может стать причиной для очередного майдана. Сейчас можно наблюдать серьезные проблемы в бюджетообразовании, медицине и образовании.