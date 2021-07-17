Зрителям фильма «Титан» массово стало плохо на Каннском фестивале

Канны, 17 июля. Зрители международного Каннского кинофестиваля пожаловались на плохое самочувствие. Причиной тому стала премьера неоднозначного фильма французского режиссера.

Премьера нового фильма «Титан» режиссера Жюли Дюкорно прошла не по запланированному сценарию. Лента оказалась настолько тяжелой и жестокой, что некоторым зрителям пришлось даже обращаться за помощью. По решению медиков часть даже была доставлена в ближайшую больницу.

Сюжет фильма долго держался в секрете, поэтому зрители на него шли неподготовленными. По просочившейся информации было известно, что кинокартина рассказывает о загадочной жертве насилия, о потерянном ребенке и девушке, в ухо которой вживлен титановый аппарат. Однако позже выяснилось, что в центре сюжета история о некой даме, которая беременеет от автомобилей после секса с ними. В фильме изобилуют жестокие сцены, убийства и оргии.

Каннский кинофестиваль запомнится не только яркими премьерами, но и эффектными выходами на ковровую дорожку. Неоспоримым фаворитом всех зрителей и представителей СМИ стала американская супермодель Белла Хадид. А лидером антирейтинга, по мнению россиян, стала модель и участница «Дома-2» Виктория Боня. Появившуюся на премьере фильма звезду раскритиковали за нелепое платье и чрезмерное количество дорогих украшений.