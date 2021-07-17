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Магазин беспошлинной торговли на курорте Санья пополнится 160 модными брендами
Экономика
Магазин беспошлинной торговли на курорте Санья пополнится 160 модными брендами
Федеральное агентство новостей

Санья, 17 июля. Расположенный на китайском курорте Санья магазин беспошлинной торговли до конца июля пополнится 160 модными мировыми брендами, так что их общее количество превысит 860.

Правительство КНР запустило пилотную программу сети магазинов дьюти-фри в провинции Хайнань в 2011 году. С этого момента количество продавцов и список беспошлинных товаров только увеличивается. Для реализации проекта был построен торговый центр, который начал работать в конце 2020 года, пишет ТАСС.

В июне там стартовали продажи косметической продукции, сопровождавшиеся официальными презентациями; открылись такие магазины, как Lancaster и Gucci. Таможенное управление города Хайкоу в начале июля сообщило, что объем товарооборота центра беспошлинной торговли за весь его период работы составил 46,8 млрд юаней, или почти 7,3 млрд долларов.

Понимая потенциал китайского государства, власти Украины рассматривают вариант «разворачивания» на Восток. Так Киев хочет избежать выполнения Минских соглашений и попробовать подружиться с Пекином в борьбе с Россией.

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