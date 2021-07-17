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В Дагестане установят мобильные мониторы для трансляции парада кораблей в День ВМФ
Армия
В Дагестане установят мобильные мониторы для трансляции парада кораблей в День ВМФ
youtube.com  /  Минобороны России

Махачкала, 17 июля. Специальные мониторы для трансляции парада боевых кораблей Каспийской флотилии в День ВМФ установят в Махачкале.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что большие мониторы появятся на площади Ленина в Каспийске и на стадионе «Анжи Арена» в столице республики для трансляции военного парада в честь Дня ВМФ, который отмечается в этом году 25 июля.

Кроме того, трансляцию торжеств и военно-спортивного праздника жители Дагестана смогут увидеть в эфире региональных телеканалов. Жителей республики предупредили, что в день праздника в Махачкале будет действовать ряд ограничений. Так, на городскую набережную можно будет попасть только через специальные пункты пропуска, оборудованные средствами термометрии. Подчеркивается, что правоохранители также будут проверять у горожан сертификаты вакцинации и наличие индивидуальных средств защиты.

Ранее сообщалось, что в Калининградском морском канале сформирован парадный расчет боевых кораблей для участия в праздничных мероприятиях ко Дню ВМФ. Всего в Балтийске зрители увидят 50 боевых кораблей, судов обеспечения, катеров и лодок.

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парад махачкала день вмф каспийская флотилия
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