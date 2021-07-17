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США развернут в Британии шпионские базы для слежения за спутниками России

  /   Обновлено: 17 июля 2021 20:45
Технологии
США развернут в Британии шпионские базы для слежения за спутниками России
pixabay.com

Лондон, 17 июля. Вашингтон планирует создать сеть шпионских баз с целью поиска спутников России и Китая, пишут британские СМИ.

Власти Соединенных Штатов запустили программу по строительству трех спецобъектов. Их основная задача будет заключаться в поиске целей в глубоком космосе и отслеживании аппаратов из России и Китая, пишет британское издание The Sun. Космические силы США рассматривают возможность разместить оборудование в Шотландии и в южной Англии.

Пентагон планирует установить радары Deep Space Advanced Radar Capability. Комплекс способен обнаруживать малые объекты на расстоянии до 36 000 километров от поверхности Земли. Систему предполагается запустить в 2027 году.

Некоторое время назад американские космонавты тайно запустили искусственный спутник с борта Международной космической станции. Предназначение аппарата и способ его отправки не афишировались.

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