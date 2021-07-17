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Пассажиры Ан-28 поделились подробностями жесткой посадки в Томской области
Происшествия
Пассажиры Ан-28 поделились подробностями жесткой посадки в Томской области
 /  Ольга Козлова

Томск, 17 июля. Один из пассажиров самолета Ан-28, который совершил жесткую посадку в тайге рядом с Томской областью, спортсмен Роман Макеев написал возлюбленной «прощальное» СМС-сообщение.

Девушка Макеева ждала его дома. Внезапно ей пришло от него сообщение, в котором было написано, что их самолет падает. Тренер Романа стал обзванивать больницы и пытался узнать любую информацию о своем подопечном.

Спортсмен после посадки при первой возможности сам вышел на связь. Он поделился, что все пассажиры на момент снижения экипажа готовились к худшему.

Ранее командир экстренно приземлившегося в тайге пассажирского самолета Ан-28 был госпитализирован в Томскую областную клиническую больницу. У него диагностировали перелом лодыжки.

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жесткая посадка томская область ан-28
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