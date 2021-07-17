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Перечислены основные конкуренты Geely Atlas Pro на российском рынке

  /   Обновлено: 17 июля 2021 20:55
Экономика
Перечислены основные конкуренты Geely Atlas Pro на российском рынке
Prt Scr youtube.com  /  Тест Драйвович

Москва, 17 июля. Какие автомобили составят конкуренцию китайскому паркетнику Atlas Pro, чьи продажи стартуют в августе, рассказали в компании Geely.

Новинка от китайского автобренда относится к сегменту C-SUV. Это кроссоверы среднего размера и недостатка конкуренции в данной категории нет. Для Atlas Pro в России основную конкуренцию составят Haval F7 и Chery Tiggo 7 Pro, уверены в Geely. Также за симпатии россиян кроссоверу придется побороться с корейскими Hyundai Tucson и Kia Sportage, пишет портал «Китайские автомобили».

Geely Atlas Pro уже доступен для бронирования в России, а «живые» продажи новинки стартуют 2 августа. Впервые в массовом сегменте российского рынка паркетник получил технологию «мягкого» гибрида. Моторную линейку автомобиля составляют турбомотор на 1,5 литра с электрической надстройкой в виде 48-вольтового стартер-генератора. Это поможет сэкономить до 15% топлива.

Россиянам предлагается две версии — Flagship по цене 2 119 990 рублей и Flagship+ за 2 184 990 рублей.

Компания Hyundai готовит к выпуску маленький кроссовер Casper для бюджетного сегмента рынка стран Юго-Восточной Азии.

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