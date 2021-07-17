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Избирательная комиссия Сомали объявила график проведения парламентских выборов
Весь мир
Избирательная комиссия Сомали объявила график проведения парламентских выборов
wikipedia.org  /  TSGT PERRY HEIMER/Общественное достояние

Могадишо, 17 июля. Федеральная избирательная комиссия Сомали разъяснила детали и порядок проведения выборов в парламент. Списки кандидатов в верхнюю палату — Сенат предоставят с 17 по 23 июля, а окончательные объявят и утвердят на следующий день — 24-го.

Выборы продолжатся с 25 по 28 июля, а возможные споры и разногласия разрешат с 29 по 31-е. Официальное объявление 54 сомалийских сенаторов или старейшин запланировали на 1 августа.

Их изберут из 413 депутатов от пяти федеративных регионов, включая 46 представителей Сомалиленда. Выборы пройдут в региональных столицах, а в Могадишо проголосуют за 11 сенаторов от независимой республики.

В сентябре избиратели решат, кто войдет в число 275 депутатов Народной палаты. Для этого откроют участки в двух городах каждого из пяти регионов в дополнение к столице. Окончательные результаты объявят с 20 сентября по 5 октября, когда утвердят новый парламент. 

Обе палаты законодательной ветви правительства Сомали приведут к присяге 7 октября. Премьер-министр Мохамед Хусейн Робле приветствовал график выборов и высоко оценил роль независимой республики в поддержке избирательного процесса.

«Сомалийцы ждут мирного, прозрачного голосования вовремя. Мы должны без дальнейших задержек», — подчеркнул он.

Председатель Федеральной избирательной комиссии считает, что альтернативы выборам нет. По его словам, график сработает несмотря на проблемы, требующие консенсуса на политическом уровне между главами государств и премьером.

Наблюдатели полагают, что новый календарь голосования может привести к переносу президентских выборов с даты, установленной в ходе июньской консультативной конференции.

Кроме того, сохраняются разногласия между членами комитета по управлению парламентскими выборами в Сомалиленде, которые должны состояться в Могадишо. Хотя это уже третий график голосования, обнародованный после того, как в мае премьер поручился за избирательный процесс.

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