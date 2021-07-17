Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июля 22:07
22:00
Весь мир
Экс-депутат Рады раскрыл, кто аннулирует транзит российского газа через Украину
21:59
Происшествия
Три человека госпитализированы после укуса ядовитого паука в Волгограде
21:59
Общество
Фильм «Титан» режиссера Дюкорно получил «Золотую пальмовую ветвь»
21:59
Происшествия
Три человека погибли при крушении самолета в Германии
21:57
Происшествия
Второй сбитый машиной в Москве мальчик скончался в больнице
21:52
Общество
Россиянам назвали шесть неочевидных признаков сердечного приступа
21:44
Весь мир
Банковский сектор ЮАР подсчитывает урон от беспорядков на востоке страны
21:41
Происшествия
Кузбасская дрессировщица чуть не осталась без ноги из-за нападения медведя
21:39
Общество
Лазарев спел песню Кэти Перри о поцелуе с девушкой
21:32
Общество
Более 30 тысяч человек под Тулой на целый день остались без водоснабжения
Все новости

Мировая энергетика столкнулась с масштабными потрясениями на фоне пандемии

  /   Обновлено: 17 июля 2021 20:42
Экономика
Мировая энергетика столкнулась с масштабными потрясениями на фоне пандемии
Global Look Press  /  Ralph Lauer / ZUMAPRESS.com

Москва, 17 июля. Массовые ограничения в перемещении и взаимодействии на фоне пандемии коронавируса привели к беспрецедентному падению спроса на энергоносители.

Ни один из предыдущих экономических кризисов не смог сравниться по масштабу с распространением COVID-19. Подсчитано, что мировое потребление вернулось к показателям 2016 года.

Некоторые отрасли в энергетике сохранили устойчивость и смогли вырасти в период коронакризиса. Прежде всего это касается «зеленых» источников энергии. Правительства многих стран поддержали производителей энергии из возобновляемых источников, сообщают «Известия».

Самый сильный удар пришелся на нефтегазовую сферу. Спад потребления топлива дал более половины от общего снижения энергопотребления. Мировой расход сократился на 9,1 миллиона баррелей в день. В настоящий момент сфера восстанавливается, и нефть может даже оказаться в дефиците.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Мировая энергетика столкнулась с масштабными потрясениями на фоне пандемии
энергетика энергоносители потребление пандемия коронакризис
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru