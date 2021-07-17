Мировая энергетика столкнулась с масштабными потрясениями на фоне пандемии

Москва, 17 июля. Массовые ограничения в перемещении и взаимодействии на фоне пандемии коронавируса привели к беспрецедентному падению спроса на энергоносители.

Ни один из предыдущих экономических кризисов не смог сравниться по масштабу с распространением COVID-19. Подсчитано, что мировое потребление вернулось к показателям 2016 года.

Некоторые отрасли в энергетике сохранили устойчивость и смогли вырасти в период коронакризиса. Прежде всего это касается «зеленых» источников энергии. Правительства многих стран поддержали производителей энергии из возобновляемых источников, сообщают «Известия».

Самый сильный удар пришелся на нефтегазовую сферу. Спад потребления топлива дал более половины от общего снижения энергопотребления. Мировой расход сократился на 9,1 миллиона баррелей в день. В настоящий момент сфера восстанавливается, и нефть может даже оказаться в дефиците.